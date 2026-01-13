В роддоме Новокузнецка за праздники умерли девять младенцев

В акушерском стационаре Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 за новогодние праздники умерли девять младенцев. Сначала об этом сообщили NGS42 и ТАСС со ссылкой на источники. Позднее информацию подтвердили местные власти.

Причины смерти детей официально не названы.

В телеграм-канале больницы сообщается, что из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией акушерский стационар приостановил госпитализацию пациенток "на время проведения карантинных мероприятий". Источник NGS42 уточнил, что роддом закрылся 12 января.

Министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов подтвердил факт гибели младенцев, не уточнив их число. "Ситуация произошла. В данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия Минздрава, выезжали главные внештатные специалисты. <…> После того, как будет завершена проверка, мы дадим официальную информацию", — заявил Тарасов во время прямого эфира, трансляция которого опубликована на странице правительства Кузбасса во "ВКонтакте".

Региональное управление Следственного комитета сообщило ТАСС о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Позднее стало известно о возбуждении второго дела – о халатности.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил об отстранении главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталия Хераскова.

Минздрав Кузбасса сообщил, что у всех погибших в роддоме новорождённых была тяжёлая внутриутробная инфекция. По данным ведомства, с 1 декабря по 11 января в роддоме №1 родились 234 ребенка, 32 из которых проходили лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии.

"17 младенцев находились в крайне тяжелом состоянии, 16 из них — недоношенные, в том числе с экстремально низкой массой тела. Все 17 детей с наличием тяжелой внутриутробной инфекции, один — с наличием первичного иммунодефицита. Некоторые находились в отделении интенсивной терапии более 30 дней. К сожалению, девять детей не выжили", — сообщил Минздрав.

В отделении интенсивной терапии остаются четверо новорождённых. Ещё четырёх младенцев направили в детскую областную больницу.

