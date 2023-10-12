"В роли Собчак". Рунет о выдвижении Бориса Надеждина в президенты

Кажется, нашёлся минимум один "кандидат в президенты от либералов" на выборах 2024 года, и им будет Борис Надеждин.

Одни предвещают, что он станет мальчиком для битья и наберёт от силы процент-два, другие – что даже такого кандидата Кремль вычеркнет из списка, если не добьётся успехов на войне.

Алексей Нарышкин:

Ого! нашелся тот самый либеральный спаринг партнер на выборы 2024

Сергей Мошкин:

Борис превратится в Ксению…

Кирилл Шулика:

Я Борю знаю больше 20 лет, хорошо к нему отношусь, поэтому беззлобно сочувствую его роли либерала для битья. И понимаю, что, видимо, другие другие либералы не согласились и поэтому дошли уже до мышей.

Хотя вовсе не факт, что в сценарии выборов Надеждин потребуется. Пока еще он не написан. Цель его участия, если оно будет, - повышение явки. Причем, не тех, кто пойдет за, а тех, кто пойдет против. Такую роль играла Собчак. Но теперь выжжено все, нашли Надеждина. И вряд ли им это даст какой-то даже немного видимый прирост.

Алексей Шаляпин:

Всё-таки утечка, что Бориса Надеждина пойдут Ксюшей была правдой. Это настолько хихотно, что уже не смешно. Больше того скажу, он може будет популярнее Ксении Анатольевны, чтобы получить кличку "Боря - Два Процента", поскольку никто не помнит, что изменяемый так исходник был про распил, но негатив сохранился сам по себе. Конечно, возможна программа победы, но и время не то и даже попробовать не дадут, если паче чаяния захочет.

Армен Гаспарян:

В "Дюшесе" больше % алкоголя, чем он получит

Андрей Перла:

Ну вот теперь-то и станет ясно, сколько в России "нормализаторов" и сторонников "партии поражения", "либералов" и прочих нетвойнистов. Мое предположение - менее 1% голосов. С походом и перебором.

Аркадий Дубнов:

..."я убежден, что Россия должна стать главной страной Европы, а не вассалом Китая. Это — суть моих расхождения с Путиным во внешней политике. Я понимаю, что США сдуваются, что они утрачивают влияние в Европе. Но Россия в этой ситуации может попытаться заменить Америку, стать экономическим, военным, демографическим лидером региона. Нас же тащат под Китай..."

Это внешнеполитические тезисы экс-депутата Думы от "Союза правых сил" Бориса Надеждина, решившего участвовать в "президентских выборах" - 2024. Чрезвычайно большого ума человек.

Таких только в клоуны и берут

Сергей Советкин:

«Независимая газета»:

«Яблоко» будет и дальше открывать в регионах общественные приемные. Яблочники утверждают, что это прямо не связано с возможным участием партии в выборах президента. Вопрос о входе в кампанию, дескать, может решить только декабрьский съезд. При этом в партии не скрывают, что ее основатель Григорий Явлинский – это единственный потенциальный кандидат. Судя по ряду косвенных данных, его выдвижение вполне вероятно»

Да уж, нашли кандидата.

Там еще Надеждин собрался поучаствовать.

Ну и для полноты картины должен Зюганов, Слуцкий, некто Нечаев и конечно Ксюша Собчак и Титов, который Борис. Хотя, вроде от его партейки Шнура хотят выдвинуть.

В общем, как всегда, каждой твари по паре. А результат известен уже сейчас. Шоу продолжается. Но есть нюасы …

Сергей Удальцов:

Согласованное с администрацией президента выдвижение Бориса Надеждина как «кандидата от либералов» (хотя среди либералов он не имеет практически никакого авторитета) демонстрирует, какой уровень оппонентов Путина нужен Кремлю на выборах президента-2024. Это должны быть люди полностью управляемые, малопопулярные и не особо известные в широких слоях населения. На таком фоне Путин должен триумфально победить, а протестный избиратель должен плеваться от набора кандидатов и на выборы не пойти. Очевидно, что похожие установки кремлевская администрация будет навязывать и всем парламентским партиям, которые сейчас определяются со своими кандидатами в президенты

Вадим Шумилин:

Как раз абсолютная неизвестность Надеждина в народе и, как следствие, ноль целых хрен сотых процента на выходе, были бы полезны для Кремля. Ну как? Не прям чтоб сильно, но продемонстрировать единение общества, с одной стороны, отторжение этим обществом клятых либералов, с другой, лишним бы не было.

Однако выдвижение Надеждина (и любого другого ручного либерала вроде него) несет потенциальную для Кремля опасность. По одной простой причине: оно вытащит из подполья антивоенные взгляды. И вполне может побудить антивоенно настроенную часть общества к участию в абсолютно легальной, а главное - безопасной, политической демонстрации - дружному за условного Надеждина голосованию. Если хватит ума запихать под кровать претензии в мурзилочности и воспоминания о том, кто и что сказал двадцать лет назад. Хватит, безусловно, не всем, но может хватить достаточному числу, чтоб испортить Кремлю праздник послушания. Конечно, результаты уточнят, исправят, но осадочек останется. А главное - антивоенно настроенные граждане могут осознать, что их не полторы калеки, а явно поболе. И тем морально укрепиться.

Фёдор Крашенинников:

Никакого Надеждина и/или Явлинского в бюллетене не будет, если война еще будет продолжаться. Любой пацифист, настоящий или назначенный на роль, невозможен. А вот если война закончится - ручных «оппозиционеров» без шансов выпустят на манеж.

Константин Калачёв:

Предположу, что ни Григория Явлинского, ни Бориса Надеждина на президентских выборах мы не увидим.

Пацифист не нужен.

Присутствие в списке кандидатов пацифиста создает не нужный системе риск превращения выборов из референдума в поддержку Путина и его политики в референдум об отношении к СВО.

Максим Жаров:

Борис Надеждин — не слишком удачный для политадминистраторов «мальчик для битья» в кампании-2024. Он складно говорит. И — более того, он, как говорится, «сам себе политтехнолог». Чем, кстати, и объясняется его довольно неслабая медийность, включая и ток-шоу на федеральных каналах. Так что с точки зрения управляемости, Надеждин в кампании-2024 способен преподнести большие сюрпризы.

Впрочем, если кто-то наверху лелеет мысль как бы случайно выпустить кампанию-2024 из под контроля, то Надеждин для таких эксцессов — идеальный вариант.

Виктор Шмаков:

Кстати, Хрущёв при Сталине тоже клоуном был.

А как-никак, и Сталина из мавзолея выбросил, и довольно-таки потепление было, "Оттепель".

Дело не в том, что на Надеждина есть надежда (извините за невольную тавтологию).

А в том, что - вдруг Путина не будет официально во власти - и с этого могут начаться некоторые аналогичные процессы 70-летней давности.