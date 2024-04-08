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В России открыты два новых уголовных дела о госизмене за день

Два новых уголовных дела о госизмене были возбуждены во вторник в России, сообщает издание The Insider.

В первом случае ФСБ задержала жителя города Дзержинск Нижегородской области. По данным спецслужбы, подозреваемый, имя которого не называется, "передавал иностранным спецслужбам информацию" о способах и маршрутах переброски военной техники в Украину. При этом ФСБ опубликовало кадры задержания, на которых виден переписанный кем-то от руки гимн США.

Чуть позже ФСБ отчиталась о задержании 42-летнего жителя Волгограда: он, по версии следствия, планировал уехать в Украину и присоединиться к ВСУ. Судя по опубликованному спецслужбой оперативному видео, мужчину задержали в тамбуре пассажирского поезда.

  • Правозащитники неоднократно отмечали, что в последнее время в России резко выросло число уголовных дел о госизмене и шпионаже. В 2023 году обвиняемыми по ним стали как минимум 148 человек - это рекорд за всю новейшую историю страны.

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