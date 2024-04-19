В России более чем в два раза повышена пошлина на ввоз пива

Правительство России в два с половиной раза повысило пошлину на ввоз пива из так называемых недружественных стран. Величина пошлины теперь составляет 10 евроцентов за литр, вместо прежних 4 центов, сообщает РБК.

В сообщении министерства промышленности и торговли говорится, что доля пива в общей структуре потребления не превышает 5%. Мера не является запретительной и позволит выровнять конкурентные условия для российских производителей, говорится в пресс-релизе министерства.

Также до 50% повышается ставка ввозных пошлин на некоторые виды товаров из Латвии, Литвы или Эстонии. Речь идёт, в частности, о готовых продуктах, содержащих какао, о некоторых видах верхней одежды и застёжках-молниях.

Расширяется и перечень косметической и парфюмерной продукции, на которую установлены ввозные пошлины в размере 35%. Это зубная паста из Испании и Японии, лаки для волос из Польши, средства для бритья из Германии.

Издание "Коммерсантъ" писало, что в 2023 году импорт пива в Россию составил 370,5 млн литров, это на 12 % больше, чем в 2022 году. По данным издания, импорт остался ниже показателей 2020–2021 годов.

По данным "Коммерсанта", в прошлом году около 52% пивного импорта пришлось на продукцию из Германии. Импорт пива из Чехии вырос на 49% или 49 млн литров, из Бельгии — на 36% или 38 млн литров. Значительно выросли поставки пива из Мексики и Китая.