В России будут судить пятерых жителей Мелитополя

Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит уголовное дело против пятерых жителей Мелитополя, который находится под контролем российских войск. Их обвиняют в организации "террористического подполья" на оккупированной Россией части Запорожской области. Об этом пишет газета "Коммерсант".

По версии ФСБ, пятеро бывших и действующих сотрудников ВСУ планировали взорвать машину недалеко от места выдачи гуманитарной помощи и забросать противотанковыми гранатами технику, охраняющую российских военных. Следствие также утверждает, что все они состояли в "Союзе участников АТО Мелитополя", возглавляемом Владимиром Минко.

Мужчин задержали в апреле – сначала их доставили из Мелитополя в аннексированный Крым, где они были арестованы Киевским судом Симферополя, а потом отправили в Москву, в СИЗО "Лефортово". Им вменяют участие в террористическом сообществе и приготовление к акту международного терроризма.

Как пишет "Коммерсант", сначала они частично признали вину, но вскоре большинство из них отказались от своих показаний. Рассмотрение дела в суде должно начаться в конце апреля.