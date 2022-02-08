В России число заболевших COVID-19 снижается второй день подряд

В России за последние сутки в больницы попало 20 185 человек, заболевших COVID-19, что стало новым максимумом с момента публикации этих данных в середине января. По сравнению с предыдущим днем число госпитализаций пациентов с COVID-19 выросло почти вдвое.

В то же время суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией падает второй день подряд после продолжавшегося три недели рекордного роста из-за распространения штамма "омикрон". За последние сутки в России (включая аннексированный Крым), по данным федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, выявлено 165 643 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее сообщалось о 172 тысячах

Особенно быстрыми темпами снижается число новых случаев заболевания в Москве. За последние сутки в Москве выявили около 13 тысяч инфицированных, накануне было 15 тысяч, а пять дней назад почти 27 тысяч.

В Санкт-Петербурге число выявленных заражений также сократилось почти вдвое, с 21 тысячи (4 февраля) до 11 тысяч за последние сутки, в Подмосковье — с 12 до 8 тысяч.



В то же время сразу в нескольких регионах зафиксированы максимумы заражений с начала пандемии – более пяти тысяч новых случаев. В частности, в Нижегородской и Свердловской областях, а также в Красноярском крае.

"Омикрон" – более заразный, но менее смертельный штамм коронавируса – начал активно распространяться в России в середине января. К началу февраля заболеваемость выросла более чем в два с половиной раза. До 15 процентов всех заражений этим вариантом коронавируса в России приходится на детей. На этом фоне в конце января в Москве начали вакцинировать подростков от 12 до 17 лет вакциной "Спутник М".

Накануне Минздрав России разрешил проводить третью фазу клинических исследований вакцины против коронавируса "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова, с участием детей. В исследованиях, которые пройдут в Перми, Самаре, Московской области и Санкт-Петербурге планируется участие более тысячи добровольцев.