В России до 90% пекарен работают на запрещенном к ввозу оборудовании

До 90% всех пекарен в России работают на оборудовании из Европы, ввоз которого Евросоюз запретил в рамках пятого пакета санкций. Запасов комплектующих хватит на несколько месяцев, сообщил "Коммерсант".

По данным издания, сейчас российские компании активно ищут альтернативных поставщиков в Китае и Турции. Эксперты считают, что это может привести к росту цен на конечную продукцию.

По словам председателя Национального союза хлебопечения Рустама Айдиева, зависимость хлебопеков от преимущественно европейского оборудования в крупных городах достигает 80-90%, в регионах 50-70%. Он отметил, что запасов расходных материалов к оборудованию хватит на несколько месяцев.

По его информации, будет практически невозможно заменить различную электронику и датчики к оборудованию. Рустам Айдиев считает маловероятным продолжение работы с поставщиками европейских комплектующих. "Мало кто согласится заниматься реэкспортом через третьи страны, опасаясь вторичных санкций", – сказал он.

Вице-президент Союза пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон считает, что выходом из этой ситуации может стать параллельный импорт, который власти России легализовали в качестве контрсанкций – речь идет об импорте продукции без разрешения ее производителя. Это приведет к росту издержек, которые производители заложат в цену конечной продукции, уверен он.