В России из книги вымарали сравнение СССР и нацистской Германии

Российское издательство "Альпина Паблишер" вымарало из книги Марка Мэнсона "Всё хреново" половину страницы со сравнением СССР и нацистской Германии. В сноске издательство уточнило, что сделало это по требованию законодательства. На цензурированный текст обратил внимание телеграм-канал "Осторожно, новости".
В треде к этому твиту опубликован вымаранный отрывок – он начинается с предложения "Действительно, поначалу Советы были похлеще нацистов".
В сноске к серым полосам указано, что "текст удалён в соответствии с требованием статьи закона об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне". Статья, которой издательство объясняет цензуру, была включена в закон в июле 2021 года. Она запрещает публичное отождествление СССР и нацистской Германии.
В апреле 2022 года за нарушение этой статьи прописали административное наказание: для граждан – штраф до двух тысяч рублей или арест до 15 суток, для юридических лиц – штраф до 50 тысяч рублей.
- Цензуру текстов, касающихся СССР и нацистской Германии, начали обсуждать именно из-за произведений Мэнсона. Помимо "Всё хреново", депутат Госдумы от "Единой России" Елена Ямпольская возмутилась отрывком из другой книги Мэнсона "Тонкое искусство пофигизма", где говорилось, что "на долю поляков выпало немало бедствий, изнасилований и убийств: сначала нацистами, затем советскими солдатами".
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