В России из книги вымарали сравнение СССР и нацистской Германии

Российское издательство "Альпина Паблишер" вымарало из книги Марка Мэнсона "Всё хреново" половину страницы со сравнением СССР и нацистской Германии. В сноске издательство уточнило, что сделало это по требованию законодательства. На цензурированный текст обратил внимание телеграм-канал "Осторожно, новости".

В треде к этому твиту опубликован вымаранный отрывок – он начинается с предложения "Действительно, поначалу Советы были похлеще нацистов".

В сноске к серым полосам указано, что "текст удалён в соответствии с требованием статьи закона об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне". Статья, которой издательство объясняет цензуру, была включена в закон в июле 2021 года. Она запрещает публичное отождествление СССР и нацистской Германии.

В апреле 2022 года за нарушение этой статьи прописали административное наказание: для граждан – штраф до двух тысяч рублей или арест до 15 суток, для юридических лиц – штраф до 50 тысяч рублей.