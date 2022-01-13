В России максимум заражений COVID-19 за сутки с начала года

В России за последние сутки число новых случаев заражения COVID-19 выросло почти на 18 процентов и составило 21 155. Это максимум с конца декабря, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.



При этом больше всего новых случаев коронавирусной инфекции нового типа зафиксировали в Москве – 5 490. Это почти на полторы тысячи больше, чем днем ранее, и максимум с 11 ноября прошлого года.

В то же время количество смертей почти на 200 меньше, чем в конце декабря. Умерли за последние сутки, по официальным данным, 740 пациентов с COVID-19.

Суточное число заражений в России вновь начало расти после спада в начале января. Однако вице-премьер Татьяна Голикова связала снижение показателей заболеваемости COVID-19 в России с уменьшением объемов тестирования в конце декабря - начале января.

Власти России связывают новую волну пандемии с распространением штамма "омикрон". Первые инфицированные этим вариантом коронавируса в России были выявлены в начале декабря. 11 января глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что число заражений в стране за сутки может стать шестизначным. 12 января президент России Владимир Путин сказал, что у России "есть пара недель", чтобы подготовиться к новой вспышке коронавирусной инфекции. "Быть готовыми к любому развитию событий" призвал премьер Михаил Мишустин

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о 305 подтверждённых случаев заражения "омикроном" в стране. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала цифру в 698 случаев в 13 регионах. Отметив, что большая их часть приходится на Москву. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "омикрон"-штамм выявлен у 30 процентов заболевших коронавирусной инфекцией в Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник также предупреждал, что рост заболеваемости в столице может начаться уже в ближайшие 7-10 дней. "Вполне возможно, что мы столкнемся с более критической ситуацией, чем с той, с которой сталкивались в предыдущие волны заболеваемости", - говорил он.

"Омикрон" движется быстрее и распространяется шире, чем любой ранее выявленный вариант коронавируса, заявляют в ВОЗ. По оценкам европейского бюро организации, в ближайшие 6–8 недель более половины населения Европы будут заражены новым штаммом коронавируса. В США 11 января выявили почти один миллион 400 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки. При этом рост числа заболевших пока не приводит к серьезному росту смертности.

Однако, по мнению экспертов, опасения российских властей по поводу новой волны заболеваемости COVID-19 оправданы с учётом низкого уровня вакцинации населения в России.

На 12 января в стране полностью привито лишь около 60 процентов взрослого населения. В некоторых регионах уровень коллективного иммунитета составляет 30 процентов при необходимых 90. "И сейчас мы будем за это расплачиваться", - считает врач-эпидемиолог центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев.

Эксперты также предупреждают, что повышенная заразность "омикрон"-штамма приведёт к очень большому числу заболевших и соответственно вырастет абсолютное число госпитализированных, что приведёт к перегрузке системы здравоохранения. Это уже подтверждает статистика госпитализаций в США и странах Европы.

Московские власти расконсервируют временный госпиталь, который был закрыт во время спада заболеваемости, сообщил в четверг главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.