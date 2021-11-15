В России могут отключить миллионы корпоративных номеров

В России после 1 декабря могут отключить больше половины корпоративных мобильных номеров из-за нарушения закона о "серых" сим-картах. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов и операторов связи.

По данным Mobile Research Group, в России действует около 32 миллионов корпоративных сим-карт. Согласно поправкам к закону "О связи", корпоративные клиенты должны внести данные о конечных пользователях сим-карт в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале "Госуслуги". Однако, по словам генерального директора "ТМТ Консалтинг" Константина Анкилова, больше половины корпоративных клиентов мобильных операторов до сих пор этого не сделали.

При этом мобильные операторы могут только проинформировать своих абонентов о необходимости внести данные в ЕСИА, отметил он. Однако не все корпоративные клиенты зарегистрированы на "Госуслугах" и не все пользователи понимают, что их карты могут отключить, добавил эксперт.

Прежде всего, незарегистрированными остаются корпоративные сим-карты среднего и малого бизнеса, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его оценке, в России сейчас около 11 миллионов серых сим-карт. Из них около половины числятся у операторов как корпоративные. Отключение не зарегистрированных в ЕСИА корпоративных сим-карт приведет к временному снижению выручки операторов, отмечают эксперты.

В МТС, "Вымпелкоме" и Tele2 сообщили изданию, что сделали процедуру регистрации сим-карт максимально "безболезненной" для корпоративных клиентов. "МегаФон" отказался от комментариев.