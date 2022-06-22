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Власти: в России не хватает 170 000 IT-специалистов

В России не хватает 170 000 IT-специалистов, заявил замглавы МВД России Юрий Зубов. Свою оценку он назвал на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. По словам Зубова, причиной нехватки стал массовый отъезд из страны специалистов и сотрудников IT-компаний после того, как многие страны мира ввели против России экономические санкции из-за военного вторжения в Украину.

Он также призвал поддержать меры, которые сделают Россию более привлекательной для приезда иностранных IT-специалистов - в частности, закон об упрощенном порядке предоставления вида на жительство в России иностранным специалистам в сфере информационных технологий. Этот закон был принят Госдумой в середине июня и теперь обсуждается в Совете Федерации.

Ранее российские власти не признавали отток высококвалифицированных специалистов из России серьезной проблемой. Так, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в правительстве вопросы развития информационных технологий, назвал подобные сообщения "вбросом", а глава правительства РФ Михаил Мишустин в мае заявил, что 85% покинувших страну специалистов уже вернулись обратно.

  • Директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев считает, что предлагаемые меры вряд ли привлекут серьезных разработчиков в Россию из-за границы. Несмотря на предполагаемое упрощение получения вида на жительства и низкие налоги, заявил Климарев, средняя зарплата программиста в РФ составляет около 140 тысяч рублей, в то время как в мировых IT-корпорациях они могут зарабатывать существенно большие суммы. Отрицательными факторами также являются непредсказуемость курса рубля, риск репрессий за высказывания и убеждения, а также, если речь идет о приезде специалистов из Средней Азии, ксенофобия.

Всего в IT-отрасли, по словам Юрия Зубова, России заняты около миллиона сотрудников; то есть отток 170 000 специалистов означает, что страну покинули около 15 процентов от числа работников отрасли.

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