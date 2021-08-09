В России непривитых студентов рекомендуют перевести на удалёнку

Министерство образования и науки рекомендовало вузам перевести на дистанционное обучение студентов, не сделавших прививку от COVID-19 или получивших медицинский отвод. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, утвержденный ведомством. Также вузам необходимо организовать вакцинацию иностранных студентов за свой счет.

Кроме того, министерство рекомендовало высшим учебным заведениям проводить экзамены для привившихся и не привившихся студентов раздельно.

Накануне министр образования Валерий Фальков заявил, что от студентов не требуется обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции нового типа. По российскому законодательству любое медицинское вмешательство, к которому относится и вакцинация, должно быть добровольным.

Начиная с июня в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом, в 46 регионах России ввели обязательную вакцинацию сотрудников сфер услуг, образования, медицины. В Архангельской и Волгоградской областях, а также в Бурятии ввели обязательную вакцинацию среди студентов. Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья предложил вузам пускать на очные занятия только привитых студентов.

Администрация Высшей школы экономики перед началом учебного года предупредила, что студентов, которые не переболели COVID-19 в последние полгода и не сделали прививку, пустят на очные занятия только при наличии отрицательного ПЦР-теста. При этом такие занятия будут проводиться только в том случае, если их нельзя организовать дистанционно. В аудитории в это время смогут находиться не более 15 человек.

В России за последние сутки зарегистрировано 22 160 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Больше всего новых пациентов с COVID-19 выявили в Москве — 2150. За сутки, по данным оперштаба, умерли 769 человек, с подтверждённым диагнозом с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 165 650 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа.