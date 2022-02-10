В России очередной максимум заболевших COVID-19 - почти 200 тысяч

В России (включая аннексированный Крым) очередной максимум суточной заболеваемости COVID-19 с начала пандемии – более 197 тысяч новых случаев. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с инфекцией.

На фоне распространения штамма "омикрон" в России с 21 января ежедневно обновляются максимумы новых случаев заражения коронавирусом. Исключением стали 7 и 8 февраля, когда был зафиксирован небольшой спад. На новый штамм приходится 70 процентов новых случаев заболевания.

Госпитализировали за последние сутки 19 с половиной тысяч человек, это почти на 4 процента меньше, чем вчера. Умер за сутки 701 пациент из заболевших ранее.



Наибольший прирост по числу инфицированных зафиксирован в Москве после снижения в течение недели. За сутки оно выросло вдвое с 11 с половиной тысяч до 22 747.

В московском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что число новых случаев COVID-19 в столице выросло из-за изменений в методике подсчёта. Теперь в статистике учитывают не только положительные ПЦР-тесты, но и экспресс-тесты на наличие антигена к возбудителю, сделанные в поликлиниках.

Кроме того, как отметили в оперштабе, число новых случаев в середине недели традиционно растет, так как понедельник и вторник — пиковые дни по числу обращений в поликлиники, а результаты тестов поступают в течение двух дней.

С начала пандемии COVID-19 в России выявили более 13 миллионов заболевших.

