В России остановился крупнейший завод по производству свинца

В России приостановил работу крупнейший завод по производству вторичного свинца "Фрегат". Об этом пишет "Коммерсантъ".

Причиной остановки подмосковного предприятия стало отсутствие лицензии на экспорт свинца. С середины мая производители свинца обязаны получать разовые лицензии на экспорт необработанного металла. Однако пока Минпромторг не выдал ни одной.

Внутренний спрос на свинец крайне низкий, пишет издание. "Фрегат" выпускает до 40 тысяч тонн свинца и сплавов в год, это около четверти всего объема производства этого металла в России. За пять месяцев 2022 года, по информации "Коммерсанта", завод выпустил около 17,5 тысячи тонн продукции.

Пока завод, где заняты почти 230 человек, приостановил работу на месяц.

По данным собеседников издания, Минпромторг предлагал российским заводам искать новых партнеров среди дружественных стран, но без лицензии на экспорт вести такие переговоры не имеет смысла.

В то же время, по мнению экспертов, власти не выдают лицензии на экспорт, опасаясь дефицита свинца для оборонной промышленности. Он активно используется в военном машиностроении и в патронной промышленности.

По данным Института проблем естественных монополий, в 2021 году из России экспортировали в общей сложности 127 тысяч тонн необработанного свинца. Почти половину этого объема купили ЕС и Швейцария. С 10 июля ЕС перестанет покупать российский свинец в рамках пятого пакета санкций.