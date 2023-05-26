В России откроются военно-патриотические лагеря для подростков

Более девяти тысяч подростков до конца лета посетят военно-патриотические лагеря, где изучат основы национальной безопасности России и пройдут военную подготовку. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.
Подростки в возрасте от 14 до 17 лет получат огневую, тактическую, инженерную подготовку, изучат основы тактической медицины, а также организации связи и пилотирования БПЛА. Воспитанники встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны и "специальной военной операции" (так российские власти называют войну в Украине), известными спортсменами, а также будут изучать "историю России на примерах подвигов советских и российских солдат и офицеров, добровольцев и волонтеров".
Первая летняя смена пройдет под девизом "Время героев". Она продлится 21 день. Организатором выступает центр военно-спортивной подготовки "Воин", созданный по инициативе заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. Военно-патриотические лагеря откроются в Бурятии, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецкой автономном округе.
- В российских вузах, вслед за школами, планируют ввести курс по основам военной подготовки. Предмет будет включен как в программы бакалавриата и специалитета, так и в дополнительные профессиональные программы, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования. Школы должны будут перейти на новую программу до 1 сентября 2023 года. В министерстве ранее утверждали, что занятия по НВП будут проходить во внеурочное время.
- Возвращение в школы НВП поддержало Минобороны, порекомендовав уделить ей не менее 140 часов в старших классах. Учитывая, что в старших классах школьники должны пройти не более 1122 учебных часов (в пятидневной учебной неделе) начальная военная подготовка займет около 12% общего учебного времени.
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