В России откроются военно-патриотические лагеря для подростков

Более девяти тысяч подростков до конца лета посетят военно-патриотические лагеря, где изучат основы национальной безопасности России и пройдут военную подготовку. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

Подростки в возрасте от 14 до 17 лет получат огневую, тактическую, инженерную подготовку, изучат основы тактической медицины, а также организации связи и пилотирования БПЛА. Воспитанники встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны и "специальной военной операции" (так российские власти называют войну в Украине), известными спортсменами, а также будут изучать "историю России на примерах подвигов советских и российских солдат и офицеров, добровольцев и волонтеров".

Первая летняя смена пройдет под девизом "Время героев". Она продлится 21 день. Организатором выступает центр военно-спортивной подготовки "Воин", созданный по инициативе заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. Военно-патриотические лагеря откроются в Бурятии, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и Ямало-Ненецкой автономном округе.