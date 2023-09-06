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В России перестали публиковать данные из реестра инвалидов

Социальный фонд России перестал публиковать данные Федерального реестра инвалидов (ФРИ). Пропажу с сайта раздела "Аналитика" обнаружила "Медиазона".

В этом разделе ежемесячно публиковались данные о количестве зарегистрированных инвалидов в каждом субъекте федерации. Кроме того, ФРИ регулярно сообщал о количестве людей, получивших инвалидность вследствие военной травмы.

"Медиазона" обратилась в пресс-служба Социального фонда, но там отказались назвать причину засекречивания данных.

Последние данные о количестве инвалидов были доступны на сайте на конец июня 2023 года. По подсчетам "Медиазоны", с начала войны до начала лета этого года статус военного инвалида получили более пяти тысяч человек.

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