В России почтили память политика Бориса Немцова

27 февраля исполняется 11 лет со дня убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Сегодня в разных городах России люди приносят цветы к памятникам жертвам политических репрессий.

В Москве цветы возложили к месту убийства политика на Большом Москворецком мосту. Как пишет RusNews, память политика пришли почтить послы и другие дипломатические представители Германии, Великобритании, Франции, Чехии, Нидерландов, Литвы, Польши, Латвии, Эстонии, Испании и США. Издание отмечает, что в этот момент полиция требовала в громкоговоритель "не мешать проходу граждан".

У могилы политика собрались активисты движения "Солидарность" – они возложили цветы и убрали снег, пишет SOTA.

В Петербурге цветы возлагают к Соловецкому камню и к памятнику жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной.

Цветы к памятникам жертвам политических репрессий несут также в Новосибирске, Екатеринбурге, Барнауле – у памятников дежурят полицейские, в некоторых случаях они проверяют у пришедших документы и записывают их данные. В Ярославле, как пишет SOTA, возложили цветы к мемориальной доске в память о Борисе Немцове – табличка установлена на доме, в котором он жил.