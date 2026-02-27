Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В России почтили память политика Бориса Немцова

Слушать
2 мин.

Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Цветы на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, Москва, 27 февраля 2026 года
Цветы на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, Москва, 27 февраля 2026 года

27 февраля исполняется 11 лет со дня убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Сегодня в разных городах России люди приносят цветы к памятникам жертвам политических репрессий.

В Москве цветы возложили к месту убийства политика на Большом Москворецком мосту. Как пишет RusNews, память политика пришли почтить послы и другие дипломатические представители Германии, Великобритании, Франции, Чехии, Нидерландов, Литвы, Польши, Латвии, Эстонии, Испании и США. Издание отмечает, что в этот момент полиция требовала в громкоговоритель "не мешать проходу граждан".

У могилы политика собрались активисты движения "Солидарность" – они возложили цветы и убрали снег, пишет SOTA.

В Петербурге цветы возлагают к Соловецкому камню и к памятнику жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной.

Цветы к памятникам жертвам политических репрессий несут также в Новосибирске, Екатеринбурге, Барнауле – у памятников дежурят полицейские, в некоторых случаях они проверяют у пришедших документы и записывают их данные. В Ярославле, как пишет SOTA, возложили цветы к мемориальной доске в память о Борисе Немцове – табличка установлена на доме, в котором он жил.

  • Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Ему несколько раз выстрелили в спину. Заказчики убийства до сих пор не найдены.
XS
SM
MD
LG