В России появится мобильное приложение для жалоб на экстремизм  

В России появится специальное мобильное приложение, с помощью которого пользователи смогут пожаловаться в надзорные органы на экстремизм.

Соответствующую госзакупку обнаружило издание "Коммерсант". Заказчиком выступает Генеральная прокуратура, заплатившая за разработку приложения для iOS и Android десять с половиной миллионов рублей. Исполнителем тендера ведомство выбрало индивидуальную предпринимательницу из Санкт-Петербурга Анастасию Артемьеву. Она должна исполнить контракт к 1 марта.

Ранее компания "Рунетсофт", генеральным директором которой была Артемьева, получала госконтракты от Министерства экономического развития и региональных органов власти.

Отдельно отмечается, что в новом приложении при подаче жалобы пользователям нужно будет оставить свои имя, фамилию и электронную почту. Скачавшие приложение смогут также читать новостную ленту и смотреть 15-секундные сторис на основе материалов Генпрокуратуры.