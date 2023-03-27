В России признали нежелательной украинскую организацию "КрымSOS"

Генеральная прокуратура России признала нежелательной украинскую правозащитную организацию "КрымSOS". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Генпрокуратура считает, что "КрымSOS" участвует в информационной кампании, "направленной на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации". Цели организации, по мнению ведомства, направлены на нарушение территориальной целостности России. Генпрокуратура также отметила, что партнёрами "КрымSOS" являются, признанные ранее нежелательными, "Национальный фонд в поддержку демократии" и "Международное партнерство по правам человека".

Правозащитная организация "КрымSOS" была создана в феврале 2014 года. Она выступает за возвращение аннексированного Крыма в состав Украины и освещает репрессии со стороны российской власти в отношении жителей полуострова