В России признали нежелательной украинскую организацию "КрымSOS"

Генеральная прокуратура России признала нежелательной украинскую правозащитную организацию "КрымSOS". Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Генпрокуратура считает, что "КрымSOS" участвует в информационной кампании, "направленной на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации". Цели организации, по мнению ведомства, направлены на нарушение территориальной целостности России. Генпрокуратура также отметила, что партнёрами "КрымSOS" являются, признанные ранее нежелательными, "Национальный фонд в поддержку демократии" и "Международное партнерство по правам человека".
Правозащитная организация "КрымSOS" была создана в феврале 2014 года. Она выступает за возвращение аннексированного Крыма в состав Украины и освещает репрессии со стороны российской власти в отношении жителей полуострова
- Закон о нежелательных организациях, согласно которому им запрещается работать на территории России, подписал в мае 2015 года Владимир Путин. Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". Власти уже внесли в число таких организаций десятки зарубежных НКО и НПО.
- Признание организации в России нежелательной помимо прочего означает, что лица, сотрудничающие с ней, могут быть привлечены к уголовной ответственности. По статье о сотрудничестве с ними несколько граждан России приговорены к реальным срокам заключения.
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