В России признали "нежелательным" университет Джорджа Вашингтона

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность университета Джорджа Вашингтона.

В ведомстве утверждают, что в структуре университета функционирует аналитический центр, который "предоставляет площадку для антироссийских выступлений, докладов, ориентированных на дискредитацию России, в том числе в связи с проведением специальной военной операции".

Кроме того, в Генпрокуратуре заявили, что университет финансировал иностранные СМИ, физические лица и организации, признанные в России "иностранными агентами".

"При этом университетом запущен медиаресурс, на котором систематизируются материалы иноагентов, нежелательных объединений об общественно-политической ситуации в России, тиражируются публикации о международной изоляции, озвучиваются призывы к властям в Вашингтоне усилить санкционное давление на нашу страну", – говорится в сообщении ведомства.

Университет Джорджа Вашингтона – это частный исследовательский университет, котоырй был основан в США в 1821 году. При учебном заведении действует Институт европейских, российских и евразийских исследований.

Бои в Гуляйполе
Бои в Гуляйполе

Бои в Гуляйполе

Зеленский встретится с Трампом

Новости

Новости

