В России проходит акция "Возвращение имён". Лубянскую площадь оцепили

В России и ряде других стран 29 октября проходит акция памяти жертв репрессий "Возвращение имён".

Это традиционная акция, приуроченная к дню памяти жертв политических репрессий, которую проводит общество "Мемориал". Долгие годы люди выходили в рамках этой акции в разных городах к памятникам жертвам репрессий и читали имена убитых. В последние годы обстоятельства проведения акции драматически изменились - с 2020 года власти большинства регионов России запрещают массовые акции под предлогом эпидемии COVID-19, а само общество "Мемориал" было ликвидировано российскими властями.

"Мемориал" проводит акцию в режиме онлайн. "На фоне военных конфликтов, массовых убийств и арестов, где бы они ни происходили, напоминание о цене каждой отдельно взятой жизни чувствуется особенно остро. Мы приглашаем на «Возвращение имён» всех, для кого сегодня по самым разным причинам важно помнить и говорить о жертвах советского государственного террора", - говорится в сообщении общества. Оно ведёт трансляцию в интернете.

Участники акции зачитывают имена жертв репрессий, или находясь дома, или всё же выйдя на улицу к памятникам и другим мемориальным местам. Прямые включения были организованы в частности из Волгограда, Вологды, Северодвинска, Сыктывкара, а также Украины, Германии, Азербайджана и других стран. В Санкт-Петербурге имена репрессированных читали на Левашовском мемориальном кладбище.

В Москве, где до 2020 года акция проводилась у Соловецкого камня на Лубянской площади с участием тысяч людей, полиция с утра в воскресенье оцепила площадь. Людей пропускают к Соловецкому камню возложить цветы, но группами не более трёх человек.

Люди стоят в очереди, чтобы возложить цветы. Как сообщает "Мемориал" , в акции участвуют правозащитники и послы "многих стран" - в онлайн-трансляции в частности участвовали послы Великобритании и Франции.

"Мы впервые, пожалуй, придя к Соловецкому камню, увидели, что площадь оцеплена. Сегодня такое отношение к памяти о жертвах репрессий. Больше трёх не собираться — это выглядит издевательством над памятью жертв", — заявил председатель правления общества "Мемориал" Ян Рачинский.

Мэрия Москвы ранее отказала "Мемориалу" в проведении акции из-за коронавирусных ограничений, которые действуют с весны 2020 года, но не распространяются на акции, организованные властями. В Новосибирске партия "Яблоко" подала заявку на проведение акции, однако прокуратура запретила её проводить, сообщило региональное отделение "Яблока".