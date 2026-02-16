В России проходят акции памяти Алексея Навального

В городах России проходят акции памяти оппозиционного политика Алексея Навального. Он умер в колонии "Полярный волк" в поселке Харп 16 февраля 2024 года.

В Москве на Борисовское кладбище, где похоронен политик, по данным SOTAvision, пришли десятки человек, в том числе матери Навального и его вдовы Юлии, представители посольств Германии, Италии, Латвии и других стран. Поминальную молитву прочитал священник Димитрий Сафронов, которого ранее запретили в служении. Цветы также появились у Соловецкого камня на Лубянской площади в центре города.

В Петербурге мемориал жертвам политических репрессий на Воскресенской набережной, по данным RusNews, огородили сетчатым забором и поставили кран, там же дежурят трое полицейских. Позднее был задержан прохожий, который сфотографировал огороженный мемориал. Его доставили в 76-й отдел полиции.

Кроме того, с Воскресенской набережной увели молодого человека, пишет MR7. Незадолго до этого он оставил в снегу на парапете портрет, икону и розы.

В Москве, по данным "ОВД-Инфо", задержали пикетчика с плакатом "Россия будет свободной! 16.02.2024". Он проводил акцию у главного входа на ВДНХ.

В Волгограде у памятника жертвам политических репрессий задержали местного жителя по имени Андрей. Как сообщает "ОВД-Инфо", его доставили в отдел полиции №4. Задержанный перестал выходить на связь, но позднее он сообщил, что один из сотрудников написал объяснительную с его слов, после чего его отпустили без составления протокола.

Люди оставляют цветы и записки у памятников жертвам политических репрессий в Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Горно-Алтайске, Владивостоке, Барнауле.

Алексей Навальный, один из наиболее последовательных и активных критиков Владимира Путина, основатель Фонда борьбы с коррупцией, отбывал наказание по целому ряду политических статей. Соратники Навального с первых дней после его смерти утверждали, что, по всей видимости, он был убит, указывая в том числе на предыдущее отравление Навального в 2020 году. Тогда независимое расследование подтвердило, что его отравили по всей видимости российские спецслужбы веществом "Новичок".

Лаборатории в Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландах, проанализировавшие образцы биоматериалов политика, пришли к выводу, что он был убит ядом, извлеченным из кожи южноамериканской лягушки-древолаза. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не согласны с такими обвинениями.

16 сентября 2025 года стало известно, что городской суд Салехарда прекратил производство по жалобе матери политика Людмилы Навальной, которая требовала возбудить уголовное дело об убийстве в колонии её сына. В ранее опубликованных официальных документах говорилось о том, что смерть Навального стала результатом обострения гипертонической болезни и других заболеваний, а непосредственной причиной смерти стало "нарушение сердечного ритма".



