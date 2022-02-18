В России производители продуктов уменьшают объем упаковок

Производители продовольственных товаров в России стали чаще уменьшать размер упаковки продуктов, сохраняя их прежнюю стоимость. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в одной из розничных сетей.

К уменьшению размера упаковки прибегли компании Nestle, "Макфа", Danone, Mars и Heineken. Объем сладостей, кофе, молочных продуктов, макаронных изделий уменьшился на 5–50 грамм, пиво стали продавать в банках объемом 0,43 литра.

По словам источника, к такому методу сохранения цены прибегают также производители печенья, сливочного масла и сметаны. Конкретные компании собеседник издания не назвал.

В Heineken объяснили уменьшение размера упаковки желанием сохранить ценовую доступность продукта в условиях роста издержек и ограниченности покупательской способности россиян.

Исполнительный директор Ассоциации производителей фирменных торговых марок "Русбренд" Алексей Поповичев заявил, что снижение веса одного наименования продукта на 5–10 граммов с учетом больших масштабов производства позволяет оптимизировать издержки, а для покупателей этот процесс может быть не очень заметен, в отличие от роста цен в рознице.