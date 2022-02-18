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В России производители продуктов уменьшают объем упаковок

Производители продовольственных товаров в России стали чаще уменьшать размер упаковки продуктов, сохраняя их прежнюю стоимость. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в одной из розничных сетей.

К уменьшению размера упаковки прибегли компании Nestle, "Макфа", Danone, Mars и Heineken. Объем сладостей, кофе, молочных продуктов, макаронных изделий уменьшился на 5–50 грамм, пиво стали продавать в банках объемом 0,43 литра.

По словам источника, к такому методу сохранения цены прибегают также производители печенья, сливочного масла и сметаны. Конкретные компании собеседник издания не назвал.

В Heineken объяснили уменьшение размера упаковки желанием сохранить ценовую доступность продукта в условиях роста издержек и ограниченности покупательской способности россиян.

Исполнительный директор Ассоциации производителей фирменных торговых марок "Русбренд" Алексей Поповичев заявил, что снижение веса одного наименования продукта на 5–10 граммов с учетом больших масштабов производства позволяет оптимизировать издержки, а для покупателей этот процесс может быть не очень заметен, в отличие от роста цен в рознице.

  • По последним данным Росстата, за год продовольственные товары в России подорожали на 10,8%. В целом годовая инфляция достигла 8,4%, что стало максимумом с января 2016 года.
  • В январе российские торговые сети X5 Group и "Магнит" пообещали ограничить наценку на социально значимые товары в пределах 10%. Однако в начале февраля жители Мурманска заметили, что стоимость продуктов в "Магните" продолжает значительно увеличиваться. Зампредседателя Мурманской областной Думы Евгений Никора предложил недовольным горожанам искать дешевые продукты в интернете.

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