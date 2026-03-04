В России против блогера Майкла Наки возбудили новое уголовное дело

В России против заочно осуждённого блогера Майкла Наки, выступающего в поддержку Украины, возбудили уголовное дело о призывах против безопасности государства. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Москве.

По версии следствия, не позднее мая 2024 года Наки на своем канале в одном из видеохостингов разместил публикацию, "направленную на призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ".

О каком именно материале идет речь, не уточняется. На ютуб-канал Майкла Наки подписано 2,1 млн пользователей.

"Рассматривается вопрос об объявлении фигуранта в международный розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении, которое цитирует "Настоящее Время".

В августе 2023 года суд в Москве заочно назначил Майклу Наки и основателю проекта Conflict Intelligence Team Руслану Левиеву по 11 лет колонии общего режима каждому по делу о так называемых фейках об армии. Поводом для дела стал стрим на ютуб-канале "Популярная политика", где Наки и Левиев обсуждали итоги девятого дня полномасштабной войны России против Украины в 2022 году.