В России против журналистки "7х7" Скориковой завели уголовное дело

Управление Следственного комитета по Ярославской области сообщило о возбуждении уголовного дела против "подозреваемой, признанной в России иностранным агентом, находящейся на территории иностранного государства". Ей вменяется статье о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства.

Речь идёт об уехавшей из России ярославской журналистке Марине Скориковой, которая в марте 2026 года была признана "иностранным агентом", сообщают ТАСС и РИА "Новости". Сейчас она руководит ресурсным центром Reforum Space Vilnius и и работает в издании "7х7", отмечает "Медиазона".

По версии следствия, в своих соцсетях подозреваемая разместила текст, в котором "содержался призыв к деятельности, направленной против безопасности России". Что именно было написано в публикации, не уточняется.

Источник "ЯрНьюс", знакомый с ходом следствия, уточнил, что Скорикова принимала участие в антивоенных акциях и "замечена в создании медиапроектов, совместных с иноагентами, экстремистскими организациями и организациями, признанными нежелательными".