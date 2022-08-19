В России резко упали проходные баллы в ведущие вузы страны. Об этом сообщают "Вёрстка" и РБК.

Издания проанализировали приказы о зачислении на бюджетные места и выяснили, например, что в МГТУ имени Баумана на некоторые направления проходной балл упал более чем на 50 пунктов. В медицинском университете имени Павлова — более чем на 100. В МГУ – проходной балл упал по 33 направлениям подготовки.

Собеседники "Вёрстки" отметили, что, по их мнению, вступительные экзамены превратилась в хаос из-за реформы Минобрнауки, которое решило отменить один из шагов поступления.

Раньше зачисление абитуриентов происходило в три этапа. В так называемую нулевую волну зачисляли победителей школьных олимпиад и поступающих по особой квоте.

Дальше начиналась первая волна – зачисление абитуриентов, поступающих на общих основаниях. Они имели право направить свои результаты ЕГЭ в пять вузов. В конце июля университеты публиковали предварительные списки тех, кто может претендовать на бюджет в зависимости от баллов. На этом этапе заполнялось 80 процентов конкурсных мест – в основном среди претендентов с высокими баллами.

Затем появлялась возможность поступить на бюджетное образование для выпускников школ со средними баллами – на этом этапе вузы заполняли оставшиеся 20 процентов мест.

Но с 2021 года Министерство науки и высшего образования РФ решило полностью отменить вторую волну. Так чиновники хотели упростить процесс поступления и уменьшить бюрократическую нагрузку на образовательные организации. В итоге у абитуриентов, поступающих на общих основаниях, есть только четыре дня, чтобы определиться с выбором вуза.

Кроме того, из-за новых правил поступления и сбоев на "Госуслугах" троечники попали на бюджетные места, а многим отличникам придётся либо платить за образование, либо идти в армию, отмечает "Вёрстка".