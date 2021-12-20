В России с 1 февраля вводится стандарт срочного захоронения трупов

Издание ZNAK.com опубликовало сообщение о скором введении в практику похоронного дела нового национального стандарта. Речь идёт о срочном захоронении трупов людей и животных, "погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также, в случае необходимости, в результате ЧС мирного времени".



Как записано в документе, в случае необходимости региональные власти могут создавать нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО).

Не разрешается проводить захоронения вблизи источников водоснабжения, минеральных источников, на берегах озер и рек, со стоянием грунтовых вод более 2 м от поверхности земли и т. д.

Создание и накопление средств для проведения срочного захоронения трупов производится региональными властями, "исходя из прогнозируемых объемов работ". Запасаться предлагают гробами, средствами индивидуальной защиты, патологоанатомическими мешками, хлорной известью, топливом для транспорта, органоминеральными смесями для укрепления грунта.

Издание ZNAK.com приводит комментарии специалистов к опубликованному тексту. Один из экспертов, военный журналист Александр Гольц, рассказал "Новым Известиям":

"Такие потери, при которых может понадобиться рытьё братских могил, могут быть только при применении оружия массового поражения. "Тот, кто готовил эти нормативы, мыслил категориями либо глобальной эпидемии, либо глобальной войны, в которой будут погибать не только военные, но и мирное население. Это возможно только при применении ядерного оружия". ​