В России с начала войны было лишь 5 дней без задержаний её противников

В России за четыре месяца войны с Украиной было всего пять дней без задержаний, связанных с антивоенными протестами. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

По данным правозащитников, всего за антивоенную позицию были задержаны более 16 тысяч человек. Кроме задержаний на акциях протеста или за посты в соцсетях, власти также практикуют "превентивные" задержания активистов с помощью системы распознавания лиц. "ОВД-Инфо" сообщает о как минимум 75 таких задержаниях в мае – июне.

Наиболее массовые протесты против войны проходили в конце февраля или начале марта. Сейчас уличные акции протеста проходят фактически только в виде одиночных пикетов.

С начала марта в России было заведено 60 уголовных дел по обвинению в фейках про российскую армию и еще 6 уголовных дел за так называемую повторную дискредитацию армии. Еще 107 человек преследуют за антивоенные акции по другим уголовным статьям, например, о хулиганстве, применении силы к полицейским или вовлечении в массовые беспорядки.

По административной статье о дискредитации армии с начала марта было заведено 2457 дел, на некоторых – по несколько раз.

За полгода в реестры "иноагентов" были включены 69 юридических и физических лиц, сайты не менее 253 СМИ были заблокированы (всего заблокировано несколько тысяч сайтов), 26 прекратили работу, еще 12 отказались освещать войну, – сообщает Сибирь.Реалии.