В России сержанта приговорили к 17 годам по делу о госизмене

Второй Западный окружной военный суд приговорил 23-летнего младшего сержанта Романа Воробьёва у 17 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Его также лишили воинского звания и госнаграды.

Согласно материалам дела, в мае 2024 года уроженец Алтайского края Воробьёв решил перейти на сторону украинской армии и для этого связался с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Военному, как утверждается, пообещали помочь и дали задание по сбору сведений, которые могут быть использованы против российской армии. После этого он в течение нескольких месяцев, находясь на территориях Харьковской и Белгородской областей, собирал сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники России, а также о местах нахождения боевых позиций и маршрутах движения подразделений. Все сведения он передал украинской спецслужбе.

По данным проекта "Первый отдел", 2025 год стал рекордным в России по числу приговоров по делам о госизмене, шпионаже, конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами и оказании помощи противнику. С начала прошлого года по таким обвинениям осудили 470 человек. Еще не менее 420 находятся под следствием, а материалы дел 179 человек поступили в суды. Оправдательных приговоров не было.