В России сезонный рост Covid-19, ограничения пока не планируются

Вводить ограничительные меры в России в связи с ростом заражений COVID-19 пока не планируется, речь идет о сезонном росте*, сообщили корреспонденту РБК в Роспотребнадзоре. Ранее появлялись предупреждения о том, что новый штамм BA.2.86 "пирола" более заразный, чем предыдущие.

В Роскомнадзоре разъяснили, что за последнюю неделю в стране зафиксировано около 11,5 тысяч случаев COVID-19, которые, как считают в ведомстве объясняется сезонностью, пишет РБК.

В осенний период подъем заболеваемости гриппом, острыми респираторными заболеваниями и COVID-19 связан и с похолоданием, и с возвращением людей из отпусков. "Школьники возвращаются с каникул, много времени проводят в коллективах, где идет активный обмен инфекциями", отметили в Роспотребнадзоре.