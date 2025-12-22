В России скорость работы WhatsApp замедлили на 70-80%

Скорость работы WhatsApp в России с 22 декабря замедлена на 70-80%. Об этом РБК сообщил источник на рынке телеком-услуг.

Глава "Общества защиты интернета" Михаил Климарев подтверждает, что скорость работы мессенджера упала на 70%.

По словам собеседника РБК, операторы связи не имеют отношения к этому замедлению.

По данным сервисов "Сбой.рф" и Downdetector, 22 декабря жители России жаловались на работу WhatsApp и невозможность отправить сообщения в мессенджере. Из данных "Сбой.рф" следует, что более половины жалоб – из Москвы.

В августе 2025 года власти России начали блокировать звонки в Telegram и WhatsApp, объяснив это "противодействием мошенникам", отмечает "Настоящее Время". Позднее в ноябре Роскомнадзор признал "поэтапную" блокировку WhatsApp. В ведомстве заявили, что это делается "в связи с нарушением сервисом законодательства", так как он, по мнению ведомства, используется "для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений".

Ведомство тогда предупредило, что мессенджер будет полностью заблокирован в России, если не выполнит требования законодательства.