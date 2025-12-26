В России сотрудника МИД приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии бывшего сотрудника российского МИД Арсения Коновалова по делу о госизмене. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на ФСБ.

По данным канала "Осторожно, новости", речь идёт о 38-летнем втором секретаре генконсульства России в Хьюстоне, который работал там с 2014 по 2017 годы. "Медиазона" писала, что человека по фамилии Коновалов отправили в СИЗО 28 марта 2024 года решением Лефортовского суда Москвы.

В ФСБ утверждают, что во время долгосрочной командировки на территории США осуждённый "за денежное вознаграждение инициативно передал американской разведке ставшие известные ему по службе секретные сведения".

По данным правозащитного проекта проекта "Первый отдел", 2025 год стал рекордным по числу приговоров по делам о госизмене, шпионаже, конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами и оказании помощи противнику. С начала года по таким обвинениям были осуждены 470 человек. Ещё не менее 420 находятся под следствием, а материалы дел 179 человек поступили в суды. Оправдательных приговоров по делам не было.