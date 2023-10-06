В России тестируют систему социального рейтинга "Мы"

В России тестируют систему социального рейтинга – пока только на студентах и сотрудниках Российского государственного социального университета (РСГУ). Университет подтвердил, что разрабатывает платформу "Мы", которая будет формировать рейтинг россиян. Об этом пишет "Коммерсантъ".

В РГСУ ожидают, что систему смогут использовать власти и общественные организации для "оперативной и объективной социальной поддержки населения". Информацию от респондентов вуз собирает уже больше года – утверждается, что они участвуют в тестировании добровольно.

Как объясняется в проекте платформы, рейтинг будет состоять из двух чисел в формате СС-СУ, где СС – это социальный статус, или "отражение заслуг человека", а СУ – социальный уровень, или "оцифровка его перспектив". Для наглядности в проекте приводится вариант 47-29.

Социальный статус (СС) человека, говорится в документе, будет зависеть от его возраста, заболеваний, образования, семейного положения и прочего, что "характеризует его значимость в социальном плане".

Социальный уровень (СУ) человека будет отражать его промежуточные достижения, он больше про "ожидания государства от резервов развития человека", пишут авторы проекта.

К рейтингу предлагается привязать личные данные россиян, в том числе сведения из паспорта, ИНН и номер телефона.