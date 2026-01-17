Суд в Екатеринбурге приговорил 65-летнего уроженца Украины Михаила Тымкив к трем годам колонии-поселения по делу о "призывах к экстремизму" и "оправдании терроризма". Решение было вынесено 16 января, сообщает "Медиазона".

Уголовное дело против Тымкив завели за фразы, сказанные во время его лечения в санатории "Ахманка" в Тюменской области. Утверждается, что 9 мая 2022 года он, будучи пьяным, якобы сказал, что русских надо "пустить на мясо". Кроме того, находясь в том же санатории с 1 по 18 июня 2025 года он якобы одобрял подрыв Крымского моста и операцию "Паутина", а также предсказывал скорый распад России.

Показания против Тымкив дали сразу 13 человек из персонала и пациентов санатория. Защита в прениях отмечала, что в деле нет ни одной аудио- или видеозаписи, подтверждающей позицию обвинения. Сам Тымкив в суде настаивал, что его оговорили.

Михаил Тымкив рассказал, что в 1986 году окончил Институт нефти и газа, после чего сотрудничал с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом, а с 1993 года занимался обслуживанием нефтегазовых объектов в Новом Уренгое. Он заявил, что в случае обвинительного приговора у него уже "не будет допуска".