В России установлены 110 памятников Сталину, их число растёт

В России установлены уже 110 памятников советскому диктатору Иосифу Сталину. 95 из них установили при Владимире Путине, а темпы сооружения памятников удвоились после аннексии Крыма в 2014 году. Такую статистику приводит "Можем объяснить".

Издание составило полный список установленных в общественных местах (за исключением музеев) памятников Сталину. Из него следует, что только 9% монументов сохранились с советских времен, а подавляющее большинство появились в последние 20 лет, в годы правления Владимира Путина.

Накануне в Тверской области в Медном - на месте захоронения жертв репрессий - был установлен бюст Сталина и ряда других советских вождей. Утверждается, что это часть некой выставки, пока неясно, останется ли бюст на этом месте постоянно. Этот памятник стал четвёртым, установленным в России с начала широкомасштабного вторжения в Украину, причём "Можем объяснить" отмечает, что открытие каждого из них обосновывалось лозунгами военной пропаганды.

В 1990-е годы в России было установлено только пять памятников Сталину, при Путине начали устанавливать примерно по четыре памятника в год. Это число увеличилось после аннексии Крыма (где тоже есть памятники Сталину, но в списке они не указаны).

В тройке лидеров по числу населенных пунктов со скульптурами Сталина — Северная Осетия, Дагестан и Якутия. Памятники как правило не устанавливают на центральных площадях или улицах, типичный памятник Сталину - это бюст, установленный по инициативе частных лиц или организаций, таких как КПРФ, нередко они установлены на территории музеев или частных владений. Однако в последнее время всё чаще памятники возводятся по инициативе местных властей, а на их открытии появляются должностные лица.