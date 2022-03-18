В России в ближайшее время может быть заблокирован Youtube

В России в ближайшее время - до конца следующей недели - могут заблокировать видеохостинг Youtube. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, по словам которого, решение о блокировке может быть принято "уже сегодня".

Youtube - популярная платформа, принадлежащая корпорации Google. После начала российского вторжения в Украину российские власти неоднократно требовали от сервиса цензуры материалов, которые, по их мнению, являются недостоверными или антироссийскими. В пятницу Роскомнадзор заявил, что потребовал от Google "в максимально короткие сроки" прекратить "распространение угроз" в адрес россиян и трансляцию "антироссийских роликов" на ютьюбе. При этом было сказано, что действия администрации хостинга "носят террористический характер".

По мнению ведомства, компания Google и Meta (материнская компания соцсетей Facebook и Instagram, уже заблокированных в России) заняли в последние недели "четко выраженную антироссийскую позицию". Генпрокуратура ранее потребовала признать Meta экстремистской организацией, а фейсбук и инстаграм были заблокированы. На Youtube ведут стримы, помимо прочего, оппозиционные политики и активисты, в том числе покинувшие Россию, например команда Навального.