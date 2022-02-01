В России в два раза выросли госпитализации больных с COVID-19

За прошедшие сутки в России госпитализировали 17 487 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это почти двукратный рост по сравнению с предыдущим днем, когда в больницы попали 9090 человек с диагнозом COVID-19. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Также за последние сутки в России (включая аннексированный Крым) выявили 125 836 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с начала пандемии. Таким образом, в больницы попали почти 14 процентов от суточного числа заболевших.

За сутки, по данным оперштаба, умерли ещё 663 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наблюдается с 11 января, и связан с распространением более заразного штамма "омикрон". В Роспотребнадзоре считают, что пик заболеваемости COVID-19 наступит к середине февраля, а в ближайшие две недели суточный прирост может быть очень высоким. В то же время в ведомстве отмечают, что резкий подъем заболеваемости позволяет предполагать, что после пика она может начать резко снижаться, как это было в других странах - в частности в ЮАР, где "омикрон" был впервые обнаружен в конце ноября.