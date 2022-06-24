В России в ночь на пятницу пытались поджечь два военкомата

В Перми и Белгороде в ночь на пятницу неизвестные пытались совершить поджоги военных комиссариатов. Об этом сообщает издание Baza.

В Белгороде, как сообщается, около трёх часов ночи неизвестный разбил окно военкомата и метнул две бутылки с зажигательной смесью. Загорелся стол в одном из кабинетов. Сообщается, что огонь успели быстро потушить.

Ещё одно нападение произошло в Перми. Целью стал военкомат по Кировскому району города. На месте нашли четыре бутылки с зажигательной смесью, две разбились, две остались целыми, пожара не произошло.

В обоих случаях нападавшим удалось скрыться.

Сегодня ровно 4 месяца с начала российского вторжения в Украину, которое российские власти называют специальной военной операцией. За это время в России было совершено около 20 попыток поджога военкоматов и призывных пунктов. Пострадавших при этом не было, ущерб наносился как правило незначительный. В большинстве случаев нападавших не нашли, однако несколько человек, в частности после поджогов в Московской области и Удмуртии, были арестованы.