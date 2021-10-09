В России в седьмой раз месяц отмечена наивысшая за пандемию смертность от COVID-19

В России в седьмой раз месяц отмечена наивысшая с начала пандемии смертность от коронавируса нового типа. За сутки умерли 968 заболевших коронавирусной инфекцией, только по официальным данным оперативного штаба по борьбе с распространением болезни от COVID-19 умерли 215 453 человека.

Данные федерального штаба приводятся с учётом аннексированного Крыма и Севастополя. За день в России зарегистрировано 29 362 случая заражения коронавирусом. Это на 7,77 процента больше, чем в пятницу и максимум с 24 декабря. Общее число выявленных случаев выросло до 7 746 718.

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Независимые демографы считают, что официальная смертность от болезни занижается приблизительно в три раза и может превышать 645 тысяч человек.

За 12 месяцев с октября 2020 по сентябрь 2021 естественная убыль населения в России, вероятнее всего, оказалась самой большой в мирной истории: около 997 тысяч человек с учётом Крыма, — отметил демограф Алексей Ракша. Почти весь прирост смертности связ с заражением коронавирусом, отметил он.