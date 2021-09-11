В России в жилых домах за одну неделю три взрыва газа

В Липецкой области, в посёлке Солидарность Елецкого района обнаружены тела трёх погибших в результате взрыва газа в жилом доме. По предварительным данным, пострадали шесть человек, пятеро госпитализированы.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Липецкой области, число жертв может увеличиться, расчистка завалов продолжается. Поисково-спасательные работы осложнены угрозой падения нависающих конструкций.

Взрыв произошел вскоре после полуночи. По сведениям ТАСС, к вечеру субботы известно, что сигнал о взрыве газа поступил в 00:52 мск 11 сентября. На вызов изначально выехали 15 человек и четыре единицы техники. Завалы разбирали 256 человек с привлечением около 60 единиц техники.

Один из двух подъездов в 16-квартирном доме доме оказался полностью разрушенным. Среди погибших – ребенок. Погибла - женщина 1971 года рождения. Из-под завалов извлечено тело пожилого мужчины.

В региональном следственном управлении заявили, что утечка газа и неисправность оборудования рассматриваются среди возможных версий произошедшего.

Пресс-служба компании "Газпром газораспределение Липецк" сообщила, что при проверках газового оборудования не было выявлено нарушений.

В России это третий взрыв газа за последнюю неделю. В четверг, 9 сентября, семь человек погибли, еще 20 пострадали в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Ногинске. И в тот же день взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Екатеринбурге. Из дома были эвакуированы 36 жильцов, по данным МЧС, пострадал один человек.

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