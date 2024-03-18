В России возбудили первое дело об экстремизме против ЛГБТ-клуба

В Оренбурге возбудили первое в России уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации из-за причастности к ЛГБТ. В ноябре прошлого года Верховный суд России признал несуществующее международное движение ЛГБТ экстремистским.

Как сообщила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, дело возбудили против ЛГБТ-клуба "Поза" (Pose). Ранее там неоднократно проходили рейды с участием сотрудников силовых ведомств по доносам Z-активистов. Последний перед возбуждением дела рейд прошел 12 марта, после чего видео с гостями заведения опубликовали Z-каналы.

В конце февраля красноярский бар "Элтон" объявил о закрытии после полицейской проверки по доносу Екатерины Мизулиной, а также визита активистов движения "Северный человек", которые пытались сорвать работу заведения. После этого Мизулина инициировала проверку одноименного бара в Новосибирске.

В Красноярске полиция начала проверку уже второго бара после доноса депутата Елены Пензиной, обвинившей заведение в "продвижении ЛГБТ" и оскорблении чувств верующих.

В марте в Красноярске после доноса депутата Елены Пензиной начали проверку бара, в котором танцовщица выступала в образе католической монашки. Кроме того, неизвестные доносчики пожаловались на бар "Доски" в Воронеже из-за того, что там целовались две девушки – там тоже началась полицейская проверка.