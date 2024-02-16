В России возбуждено дело о теракте из-за обстрела Белгорода

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте после обстрела 15 февраля Белгорода.

В сообщении ведомства говорится, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил "установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры".

В четверг днём под обстрел в Белгороде попал торговый центр. Погибли семь человек, среди которых годовалый ребёнок. Ранения получили 19 человек, включая четверых детей. Повреждения получили пять многоэтажек, пять частных домов и около 60 машин.

Минобороны России заявило, что над Белгородской областью были сбиты 14 ракет, выпущенных украинскими военными. Киев сообщения об обстреле не комментировал.

Жители города сообщили, что сообщения об угрозе ракетной опасности пришли уже после обстрела.