В России возбуждены несколько дел из-за антивоенных лозунгов на бюллетенях

В России после прошедших 11 сентября выборов на нескольких избирателей были заведены административные дела о дискредитаций действий российской армии, сообщает "Медиазона". Причиной стали антивоенные лозунги на бюллетенях.

Так, в Москве протокол составили на избирателя по имени Лев Карманов, который в кабинке для голосования нарисовал акварелью на бюллетене голубя и написал "Нет войне!". Это заметили члены участковой избирательной комиссии, которые не позволили Карманову опустить бюллетень в урну. На выходе из участка избирателя задержали полицейские. Позже Чертановский районный суд оштрафовал Карманова на 50 тысяч рублей.

Сообщается, что в Москве зафиксированы как минимум три подобных инцидента. Ещё два таких случая произошли в Нижнем Новгороде и Кирове.

В воскресенье, 11 сентября, в России завершилось голосование на выборах разных уровней. Партия "Единая Россия" получила большинство как в областных, так и в городских парламентах, её средний результат – 62%.

В ЦИК России заявили, что не зафиксировали каких-либо серьёзных нарушений при голосовании.

Движение "Голос", которое наблюдало за ходом выборов, сообщило о нарушении прав избирателей и наблюдателей, давлении на них и на кандидатов, а также о нарушении процедур голосования на дому. За всё время избирательной кампании правозащитникам поступило более 2 тысяч обращений о нарушениях.

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