В России возник дефицит "Сероквеля" – препарата для терапии шизофрении

Из российских аптек начал исчезать один из самых популярных препаратов для терапии шизофрении, психозов и биполярного расстройства "Сероквель".

Как пишет "Коммерсант", в большинстве крупных аптек в Москве и других российских городах нет "Сероквеля" в удобных дозировках 25 мг и 100 мг.

По данным газеты, нехватка связана с передачей прав на этот препарат в Европе и России от британско-шведской AstraZeneca к немецкой Cheplapharm. Права были переданы еще в 2019 году, но в России регистрационные удостоверения на "Сероквель" перешли Cheplapharm только летом 2025 года.

Еще одной причиной возникновения дефицита, как пишет "Коммерсант", является перенос производства лекарства из одной страны в другую. По данным из госреестра лекарственных средств, сейчас фармсубстанция для "Сероквеля" производится в Бельгии, готовая лекарственная форма – на площадке AstraZeneca в Китае, а упаковка – в Великобритании.