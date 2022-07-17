В России возник дефицит импортных вакцин для животных 

В России из-за санкций возник острый дефицит ветеринарных препаратов, необходимых для выезда с домашними животными за границу, сообщает издание "Медиазона", журналисты которого опросили участников рынка.

По данным СМИ, в крупнейших сетевых зоомагазинах "Бетховен" и "Четыре лапы" из продажи пропали вакцины от бешенства Nobivac, Eurican, Feligen и Purevax, сертифицированные за рубежом. Без прививок этими препаратами невозможно оформить ветеринарный паспорт международного образца. В небольших ветеринарных клиниках привить животных международными вакцинами ещё можно, но речь идёт о неизрасходованных запасах, которые заканчиваются, а не о новых поступлениях.

Вакцины же, которые выпускают в России, западными странами не признаны. При этом их тоже стало не хватать из-за резко выросшего спроса - об этом журналистам рассказала Организатор Ассоциации ветеринарных клиник Ирина Чувакина.