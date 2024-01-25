В России впервые оштрафовали за комментарий "нежелательному" СМИ

В Бурятии активистку Надежду Низовкину оштрафовали на пять тысяч рублей за выступление в эфире телеканала "Дождь". Как сообщает "Медиазона", это первый штраф за комментарий "нежелательному" СМИ в России.

Низовкину признали виновной по статье об участии в деятельности так называемой нежелательной организации. Активистка прокомментировала в эфире телеканала избиение в детдоме приемного сына правозащитницы Натальи Филоновой.

В декабре Низовкину признали виновной по административной статье об участии в деятельности "нежелательной организации" и оштрафовали на пять тысяч рублей. Речь шла о её участии в седьмом международном форуме "Пост-Россия", который проходил в Токио. В материалах дела цитируется стенограмма её выступления, в котором, по версии полиции, Низовкина высказалась о необходимости выхода Республики Бурятия из состава Российской Федерации и заключении сепаратного мира с Украиной.

Низовкина назвала этот штраф "предварительным этапом" её уголовного преследования. В мае в отношении правозащитницы возбудили уголовное дело по статье об отказе от дачи свидетельских показаний.