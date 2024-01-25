В России впервые оштрафовали за комментарий "нежелательному" СМИ

В Бурятии активистку Надежду Низовкину оштрафовали на пять тысяч рублей за выступление в эфире телеканала "Дождь". Как сообщает "Медиазона", это первый штраф за комментарий "нежелательному" СМИ в России.
Низовкину признали виновной по статье об участии в деятельности так называемой нежелательной организации. Активистка прокомментировала в эфире телеканала избиение в детдоме приемного сына правозащитницы Натальи Филоновой.
В декабре Низовкину признали виновной по административной статье об участии в деятельности "нежелательной организации" и оштрафовали на пять тысяч рублей. Речь шла о её участии в седьмом международном форуме "Пост-Россия", который проходил в Токио. В материалах дела цитируется стенограмма её выступления, в котором, по версии полиции, Низовкина высказалась о необходимости выхода Республики Бурятия из состава Российской Федерации и заключении сепаратного мира с Украиной.
Низовкина назвала этот штраф "предварительным этапом" её уголовного преследования. В мае в отношении правозащитницы возбудили уголовное дело по статье об отказе от дачи свидетельских показаний.
- Надежда Низовкина — известная в Улан-Удэ правозащитница. Она представляет интересы оппозиционных активистов по административным и уголовным делам. Одно из последних громких дел, которым занималась Низовкина — преследование пенсионерки Натальи Филоновой по делу о нападении на сотрудников полиции после митинга против мобилизации на войну в Украине в 2022 году. В августе суд в Улан-Удэ приговорил Филонову к двум годам и десяти месяцам колонии общего режима.
- Телеканал "Дождь" признали "нежелательной организацией" в России летом 2023 года.
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