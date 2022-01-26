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В России впервые почти 75 тысяч заражений коронавирусом за сутки

В России шестой день подряд показатели суточной заболеваемости COVID-19 достигают максимальных значений. На утро 26 января выявлено 74 692 новых случая. Это почти на семь тысяч больше, чем накануне, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За те же сутки в больницы попало 12 226 пациентов с COVID-19, что лишь немногим меньше зафиксированного накануне максимума (12 837). 25 января оперштаб сообщал о резком росте числа госпитализированных: на 115% по сравнению с 24 января. Умерли за последние сутки, по официальным данным, 657 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Больше всего заражений коронавирусом , как обычно, выявлено в Москве — 19 856 . Это почти на одну тысячу больше, чем днём ранее, и максимум за все время пандемии.

Резкий рост заболеваемости связан с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", заражающего в том числе вакцинированных и переболевших. Впервые он был обнаружен в ноябре 2021 года в ЮАР, в декабре первые случаи заражения были выявлены в России.

На сегодняшний день распространение варианта "омикрон" фиксируется уже в 70 регионах страны и аннексированном Крыму, по сравнению с 20 января это на 17 регионов больше. Накануне во вторник сообщалось о 68 регионах с учётом Крыма, где обнаружен данный вариант коронавируса.

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