Впервые почти за 3 недели за последние сутки в России не зафиксирован максимум выявленных заражённых коронавирусом. По официальным данным, за 6 февраля в России, включая аннексированный Крым, зафиксировано около 172 тысяч новых случаев заражения. Днём ранее сообщалось о 180 тысячах.

Снизилось и число госпитализированных за сутки (около 11 тысяч) и число умерших - за последние сутки 609.

Особенно быстрыми темпами снижается число новых случаев заболевания в Москве, где волна эпидемии, связанная с распространением штамма "омикрон", началась раньше, чем в других регионах. За последние сутки в Москве выявили около 15 тысяч инфицированных, всего 4 дня назад этот показатель был около 27 тысяч.

"Омикрон" - более заразный, но менее летальный штамм коронавируса - начал активно распространяться в России в середине января. За короткое время число заболевших выросло на порядок, впервые за всё время пандемии превысив 100 тысяч за сутки. Власти, однако, не стали вводит локдауны и отказались также от принятия законопроектов о QR-кодах в общественных местах. В России также смягчили правила карантина: контактировавших с больными больше не будут отправлять в изоляцию, а срок карантина для заболевших будет сокращён до одной недели. Кроме того, из перечня мер по борьбе с распространением вируса исключили перчатки.