В России впервые вынесли предупреждение за посты в Instagram

Российская прокуратура вынесла предостережение "о недопустимости нарушения закона" фэшн-блогерше Веронике Логиновой за использование соцсети Instagram, сообщает издание "Медуза" со ссылкой на правозащитный проект "Роскомсвобода". СМИ отмечает, что это первый подобный случай в России.

Дословно в предостережении сказано, что "совершение действий по привлечению пользователей в соцсети Facebook и Instagram, а также размещение там материалов, в том числе рекламных, могут рассматриваться как форма участия в деятельности экстремистской организации и склонения к участию в ней неопределенного круга лиц".

Документ от прокуратуры по сути означает, что Веронике Логиновой (в том случае, если она продолжит публиковать материалы в инстаграме) может грозить уголовное дело об участии в деятельности экстремистской организации или вербовке в неё. Максимальные сроки наказания по соответствующим статьям уголовного кодекса - шесть и восемь лет лишения свободы.

У Логиновой на данный момент свыше 500 тысяч подписчиков в инстаграме.

В конце марта российский суд объявил компанию Metа, которая владеет социальными сетями Facebook и Instagram, "экстремистской организацией" и запретил её соцсети в России. По версии властей, компания "размещала информацию, которая содержит призывы к насилию против российских граждан и военных". При этом в прокуратуре заверяли, что конечных пользователей решение о признании Metа экстремистской организацией не коснётся, и что власти не будут преследовать граждан только за наличие страниц в запрещённых социальных сетях.

В августе в Госдуме заявляли о возможности разблокировки Instagram в России.