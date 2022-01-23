Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В России впервые выявлено более 60 тысяч заражений COVID-19 за сутки

В России третий день подряд фиксируется суточный максимум заражением COVID-19. Впервые за сутки выявлено больше 60 тысяч заболевших, общее число новых случаев составило 63 205. Об этом свидетельствует официальная статистика федерального штаба по борьбе с распространением заболевания.

Общее число выявленных случаев с начала пандемии достигло 11 108 191. Власти неоднократно признавали, что эта оценка может быть кратно занижена в связи с недостаточным количеством тестирований. За сутки, по официальной статистике, умерли 679 человек.

После выходных показатель может значительно вырасти, так как во многих случаях регистрация новых больных и умерших откладывается на начало рабочей недели. Общее число погибших за время пандемии оценивается независимыми демографами больше чем в миллион человек. Оценка Росстата в два раза ниже — по данным ведомства, жертвами пандемии стали 625 тысяч человек. Федеральный оперативный штаб даёт ещё меньшее число погибших – 326 112.

Новая волна заболеваемости коронавирусом началась на фоне массового распространения в России штамма "омикрон". Им могут повторно заражаться переболевшие коронавирусной инфекцией, кроме того, заражению подвержены вакцинированные люди. Учёные предполагают, что в целом этот вариант вируса переносится легче, чем предыдущие популярные штаммы. Однако на смертность и общее число тяжёлых случаев может повлиять резкий рост заболеваемости, который фиксируется сейчас во многих странах, включая Россию.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG